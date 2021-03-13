Развитие в сфере цифрового маркетинга связано с возросшей потребностью в продвижении товаров и услуг в digital среде. Если раньше бизнес использовал инструменты интернет-маркетинга, то сегодня набирает обороты цифровой маркетинг. Целью digital маркетинга является привлечением новых клиентов с использованием всех доступных цифровых каналов.

Чем занимается онлайн коммерция

Электронная торговля объединяет все торговые площадки и сервисы, на которых осуществляются онлайн-платежи. К ним относятся интернет-магазины, в основе деятельности которых лежат электронные оплаты.

Онлайн коммерция включает в себя все мировые цепи бизнес-процессов в сети, которые связаны с выполнением операций, как торговых, так и финансовых.

К e-commerce относятся продажа и покупка товаров и услуг с использованием цифровых средств:

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Электронная коммерция регулирует процессы, подразумевающую осуществление торговли интернете: онлайн-магазины, интернет-банкинг, оплата билетов на транспорт, аренду жилья и гостиниц, проведение транзакций через платежные системы, рекламу. Здесь не обойтись без инструментов цифрового маркетинга.

Что такое цифровой маркетинг в электронной торговле?

Цифровой маркетинг для онлайн-коммерции объединяет методы и инструменты, направленные на поиск новых клиентов, сохранение интереса у старых, а также их сопровождение на протяжение покупки. Работоспособность e-commerce подтверждается на практике, когда клиент через попадание на вершину воронки продаж приобретает товар или услугу. Цифровой маркетинг способствует увеличению коэффициента конверсии путем отслеживания клиентского опыта на пути к покупке.

Цифровой маркетинг торговых площадок в интернете включает в себя работу в социальных сетях, е-мейл рассылку и другие методы охвата аудитории. Важно отслеживать новые маркетинговые решения для поддержания успеха. Успех выбранной маркетинговой стратегии зависит от правильно выбранных инструментов. Обмен опытом и рабочими лайфхаками происходит на нашем сайте seo tools.

Какой из существующих инструментов маркетинга наиболее эффективен?

Нельзя однозначно сказать, какой из цифровых инструментов окажется более действенным. На практике маркетологам известны примеры, когда мощной раскрутке бренда помогла реклама на ТВ или на YouTube. Высокую эффективность дает размещение рекламных сообщений в подкастах. Поэтому перед цифровым маркетингом стоят задачи по изучению наилучших решений для конкретного бизнеса. Для более детального анализа рассмотрим основные виды электронной коммерции.

Важно иметь в виду, что на данный момент известно около десятка типов маркетинга в е-коммерции. В большинстве случаев это относится к реализации товаров посредством сети интернет.