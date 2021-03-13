Развитие в сфере цифрового маркетинга связано с возросшей потребностью в продвижении товаров и услуг в digital среде. Если раньше бизнес использовал инструменты интернет-маркетинга, то сегодня набирает обороты цифровой маркетинг. Целью digital маркетинга является привлечением новых клиентов с использованием всех доступных цифровых каналов.
Чем занимается онлайн коммерция
Электронная торговля объединяет все торговые площадки и сервисы, на которых осуществляются онлайн-платежи. К ним относятся интернет-магазины, в основе деятельности которых лежат электронные оплаты.
Онлайн коммерция включает в себя все мировые цепи бизнес-процессов в сети, которые связаны с выполнением операций, как торговых, так и финансовых.
К e-commerce относятся продажа и покупка товаров и услуг с использованием цифровых средств:
|разнообразныеonline-сервисы
|м-коммерция
|услуги электронных денежных переводов
|обработку транзакций online
|цифровой документооборот и обмен данными
|средства сбора данных
|регулирование цепей поставок
|маркетинг в интернете
Электронная коммерция регулирует процессы, подразумевающую осуществление торговли интернете: онлайн-магазины, интернет-банкинг, оплата билетов на транспорт, аренду жилья и гостиниц, проведение транзакций через платежные системы, рекламу. Здесь не обойтись без инструментов цифрового маркетинга.
Что такое цифровой маркетинг в электронной торговле?
Цифровой маркетинг для онлайн-коммерции объединяет методы и инструменты, направленные на поиск новых клиентов, сохранение интереса у старых, а также их сопровождение на протяжение покупки. Работоспособность e-commerce подтверждается на практике, когда клиент через попадание на вершину воронки продаж приобретает товар или услугу. Цифровой маркетинг способствует увеличению коэффициента конверсии путем отслеживания клиентского опыта на пути к покупке.
Цифровой маркетинг торговых площадок в интернете включает в себя работу в социальных сетях, е-мейл рассылку и другие методы охвата аудитории. Важно отслеживать новые маркетинговые решения для поддержания успеха. Успех выбранной маркетинговой стратегии зависит от правильно выбранных инструментов. Обмен опытом и рабочими лайфхаками происходит на нашем сайте seo tools.
Какой из существующих инструментов маркетинга наиболее эффективен?
Нельзя однозначно сказать, какой из цифровых инструментов окажется более действенным. На практике маркетологам известны примеры, когда мощной раскрутке бренда помогла реклама на ТВ или на YouTube. Высокую эффективность дает размещение рекламных сообщений в подкастах. Поэтому перед цифровым маркетингом стоят задачи по изучению наилучших решений для конкретного бизнеса. Для более детального анализа рассмотрим основные виды электронной коммерции.
Важно иметь в виду, что на данный момент известно около десятка типов маркетинга в е-коммерции. В большинстве случаев это относится к реализации товаров посредством сети интернет.
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Виды e-commerce
Цифровая торговля делится на две основные группы.
|Объект продажи:
|Потребитель конечного продукта:
|-повседневные товары (продукты питания, химия для дома и средства гигиены, одежда, мебель и предметы интерьера, бытовая и мультимедийная техника, печатная продукция)
-оцифрованные товары (музыка, фильмы, обучающие курсы и тренинги, книги)
-сервисы (клининг, «муж на час», помощь грузчика, доставка еды)
|В2В – взаимодействие субъектов бизнеса между собой (оптовая торговля, корпоративные услуги). В данном типе отношений цифровой маркетинг используется наиболее часто
В2С – ориентация на потребителя (онлайн-магазины розничной продажи). Данный сегмент представляет наибольший интерес для средств цифрового маркетинга
D2G – бизнес ориентирован на продажу товаров и услуг госпредприятиям (промышленное, медицинское оборудование, ПО)
С2В – предложение товаров и услуг физлицами, интересных крупным компаниям (программисты, копирайтеры, маркетологи)
С2С – продажа услуги напрямую от человека к человеку (сиделки, репетиторы, пошив одежды)
C2G – приобретение населением госуслуг
G2B – предоставление государственной инфраструктуры для частного бизнеса (воздушное пространство, интернет-страницы органов власти)
К наиболее распространенным типам отношений относятся В2С и В2В. Именно в потребительском сегменте В2С и сфере В2В цифровой маркетинг нашел наибольшее распространение. Успешный опыт компаний говорит о высокой эффективности средств цифрового маркетинга.
Как работает digital-маркетинг?
В цифровом маркетинге объединен весь комплекс способов и средств влияния на поведение потребителя посредством использования цифровых коммуникаций. К ним относятся персональные компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты – любые технические средства, через которые можно транслировать необходимую информацию. Важно уточнить, что цифровой маркетинг напрямую не используется для продаж. Он направлен на информирование о товарах и работает на повышение узнаваемости бренда.
Главное преимущество цифрового маркетинга – персонализация. Подбирается подход к каждому реальному или вероятному клиенту. Для формирования точного обращения необходимо узнать о потребителе все – его круг интересов, предпочтения. После изучения данных готовится привлекающая внимание рассылка. Подготовку можно разделить на этапы:
- постановка целей, чтобы понять желания клиента
- выявление оптимального источника для рассылки (соцсети, контекстная реклама в системах поиска)
- запуск рекламной кампании
- анализ первых итогов и необходимая корректировка
Основные инструменты цифрового маркетинга
К инструментам цифрового маркетинга относятся те способы и средства, которые позволяют охватить наибольшее количество потенциальных клиентов для покупки конкретного товара или услуги. На практике используется одновременно целый ряд цифровых инструментов: от управления заявками и рекламными кабинетами до анализа полученных результатов. Такой подход позволяет привлечь внимание как можно большего числа людей из целевой аудитории. Какие инструменты применять – зависит от поставленных перед маркетинговой кампанией целей. Среди других факторов, которые влияют на выбор инструментов, это особенности ЦА, характеристики продвигаемого продукта, а также в какой стадии находится продвижение и др.
Основные инструменты цифрового маркетинга:
|Инструмент
|Описание
|Контекстная реклама
|Рекламные объявления в текстовом, графическом формате размещаются на тематических ресурсах в интернете
|Seo
|Работают на повышение позиций сайта в тематической выдаче поисковой системы. Цифровой маркетинг требует предварительного проведения поисковой оптимизации сайта
|Баннерная реклама и рекламные окна
|Размещение баннеров на тематических ресурсах с предложением товара или услуги
|Нативная реклама
|Подразумевает публикацию живых материалов в виде отзывов, мнений экспертов, направленных на формирование желания сделать покупку
|Рассылки СМС
|Рассылка текстовых сообщений через операторов связи с тематическим предложением
|QR-коды
|Размещение кодов направлено на подталкивание установить определенное приложение, перейти к оплате или воспользоваться цифровым сервисом (например, оплата проезда в транспорте)
К цифровому маркетингу можно отнести даже рекламу в печатных СМИ и распространение флаеров, если в объявлениях присутствует QR-код. Выбор инструментов зависит от целей, стоящих перед бизнесом.
Инструменты цифрового маркетинга в онлайн-среде
Среди методов цифрового маркетинга, используемых в онлайн пространстве, наибольшее развитие получили:
|Инструмент
|Описание
|Таргетинг
|Объявления в соцсетях, основанные на интересах пользователя
|Контекстная реклама
|Объявления с текстом в поисковой выдаче на основе ключевых слов
|Тизерная реклама
|Цель сообщений – накрутка просмотров
|Медиареклама
|Инструмент для повышения узнаваемости бренда через воздействие на эмоции пользователя
|SMM
|Продвижение бренда или товара через ведение аккаунтов в соцсетях
|Сео продвижение
|Работа по улучшению контент-наполнения сайта с целью поднятия позиций в поисковых выдачах
|Вирусная реклама
|Основная цель сообщений – через интерес вызвать желание кликнуть
|Сайты-агрегаторы и маркетплейсы
|Электронные площадки с каталогами товаров и сравнением цен от различных продавцов
|E-mail рассылка
|Индивидуализированные обращения к пользователям посредством почтовых сервисов
|Крауд-маркетинг
|Публикация в виде рекомендации на тематическом форуме
|Контент-маркетинг
|Написание и публикация материалов, приносящих пользу читателям
|Чат-боты и каналы в мессенджерах
|Продвижение цифрового контента или размещение партнерской рекламы в соответствующих приложениях
|Push-уведомления
|Всплывающие рекламные сообщения на страницах сайтов или в мобильных приложениях
Как выбрать подходящие инструменты для цифрового маркетинга
Грамотное продвижение с использованием цифровых инструментов требует наличия полноценной аналитики. Для анализа нужны следующие данные:
- Параметры ЦА: пол, возраст, локация, увлечения. На основе полученных данных можно определить, какие цифровые технологии использует целевая группа. Это повлияет на выбор инструментов цифрового продвижения. Советы по выбору стратегии можно почитать на сео тулс, где собраны полезные статьи для оптимизаторов.
- Свойства продукта. Для примера можно привести брендирование мобильных приложений. Заказчик получает возможность использовать свой узнаваемый по другим продуктам бренд для оформления в фирменном стиле приложений для мобильного телефона. В этом случае через использование приложения повышается лояльность к бренду. Например, производитель продуктов питания запускает мобильное приложение, помогающее похудеть.
По итогам анализа выделяются подходящие каналы и комплекс цифровых инструментов для запуска продвижения. Сбор аналитики полезен в том числе и после старта рекламной кампании. Анализ помогает оценить эффективность мер, и при необходимости внести коррективы в стратегию цифрового маркетинга.
СЕО оптимизация в цифровом маркетинге
В маркетинге для онлайн-коммерции используется богатый перечень инструментов, позволяющих распространять информацию о продукте или компании на широкую аудиторию, привлекать и удерживать ее внимание. В одном ряду с интернет-рекламой (таргетинг, контекст, баннеры, вирусная) стоит seo digital оптимизация.
Метод SEO оптимизации применяется для увеличения числа:
- посетителей на сайте
- пользователей приложения для смартфона
- покупателей и клиентов через поднятие позиции страницы в тематической выдаче
На получение первых результатов уходит достаточно много времени в сравнении с иными методами цифрового маркетинга. Грамотное использование инструмента дает мощный канал цифрового маркетинга, обеспечивающий приток большого числа пользователей на страницу. На seo tools можно почерпнуть полезные советы, а также найти подсказки по цифровому маркетингу. Процесс сео оптимизации не ограничен временем и может непрерывно совершенствоваться, не требуя особых затрат.
Как SEO влияет на рост бизнеса
Важно понимать, что практически каждый бизнес сегодня присутствует в сети, а это миллиарды компаний и сайтов. В противном случае о компании никто не узнает. Для того, чтобы конкурировать с таким невероятным количеством веб-сайтов, приходится прикладывать существенные усилия для вывода сайта на выгодные позиции.
Если у компании, производящей отличный продукт, есть сайт, но он не оптимизирован, не стоит ожидать притока посетителей. Поисковая оптимизация средствами цифрового маркетинга превращает незаметный сайт в легко находимый. Правильно построенная сео стратегия делает страницу видимой для поисковых систем, а, значит, и для конечных пользователей. Сайт становится узнаваемым среди конкурирующих в своей нише.
Для кого полезен блог seotools?
SEO являются неотъемлемым элементом в построении стратегии цифрового маркетинга. Цель использования инструментов сео – направить потоки движения посетителей сети на определенный сайт. Известный факт, что люди просматривают 1-2 страницы с результатами поиска. По сравнению с е-майл рассылками или SMM средства, вложенные в SEO, хорошо окупаются, дают стабильный результат.
А для этого нужно проделать работу по поднятию веб-страницы на более высокую позицию в поисковой выдаче. Ознакомиться со способами по улучшению сайта, почитать советы по развитию бизнеса в сети можно на страницах seotools. Он будет полезен в первую очередь сео-оптимизаторам и тем, кто интересуется цифровым маркетингом.
Помимо seo digital должна хорошо работать реклама в социальных сетях, поскольку реклама всегда необходима. Она работает лучше всего тогда, когда компания только выходит в интернет. Реклама сразу привлекает большой поток посетителей. Напротив, грамотное сео дает постоянный, стабильный, а, главное, бесплатный трафик.
Seo tools популярная площадка для обмена опытом по развитию электронной коммерции
Каждый интернет пользователь практически ежедневно обращается с поисковыми запросами в Google и иные поисковые системы. Поисковая оптимизация seo digital представляет собой наиболее действенный инструмент цифрового маркетинга. Изучение информации о продукте, товаре, услуге начинается с введения ключевых слов в поисковую строку.
Информация, кейсы и аналитика с seo tools служит наглядным примером для практикующих сео-специалистов. Благодаря обмену знаниями сео-оптимизаторам удается обеспечивать необходимое качество контента, размещенного на страницах. На сео тулс можно найти советы по выбору эффективных средств продвижения. Грамотное использование инструментов сео помогает улучшать видимость сайта и приводит к росту органического трафика.
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Основные причины популярности метода seo digital в цифровом маркетинге
По сравнению с иными способами привлечения трафика на сайт с целью повышения продаж и увеличения лояльности к бренду метод SEO более привлекателен среди иных методов цифрового маркетинга:
- Абсолютное большинство пользователей сети стараются избегать просмотров рекламы, устанавливают блокировщики
- Более половины компаний сегмента В2В получили клиентов благодаря проведенной оптимизации с использованием сео тулс
- Самое большое количество переходов получают сайты из первых трех позиций выдачи
- Обилие рекламы на странице замедляют ее загрузку, что провоцирует пользователей уйти с нее
В СЕО выделяется несколько видов, которые зависят от поставленных задач:
- проведение оптимизации в магазинах мобильных приложений
- общая оптимизация конверсии сайтов через использование Гугл Аналитикс и схожих инструментов, отслеживающих поведение пользователей
- оптимизация конверсии через мобильные приложения (отслеживание поведения потребителей)
Тренды электронной торговли
Тенденции развития глобальной онлайн коммерции создали новое направление в привычном маркетинге. Теперь в нем активно используются цифровые методы, которые по эффективности превосходят привычную рекламу.
Для достижения определенного эффекта, будь то продвижение бренда в сети или рост прибыли, нужно задействовать как можно больше каналов. Как с помощью сайта получить больше клиентов? Советы по развитию сайта компании в сети можно найти в блоге seotools. Цифровой маркетинг и его инструменты являются главными двигателями в современных реалиях.
Отслеживание последних новостей сео тулс помогает улучшить сайт компании
Статистика утверждает, что интернетом пользуется 100% молодежи в возрастной группе 12-24 года. Среди активных пользователей из старшей группы – 90%. Своей основной целью онлайн коммерция ставит распространение информации о производителе и продукте. Поэтому всем участникам рынка важно понимать, через какие каналы современный покупатель получает информацию о товарах и услугах.
Одной из наиболее значимых составляющих цифрового маркетинга стало создание цифрового представительства компании в сети – веб-сайта. И здесь ключевую роль будет играть SEO продвижение. Без него сайт компании затеряется среди тысяч себе подобных. Грамотное применение современных цифровых маркетинговых средств увеличивает охват аудитории и повышает качество взаимодействия компании с потребителями.
Качественный сайт становится визитной карточкой для любого бизнеса. Сайт непрерывно работает и является одновременно и способом рассказать о себе и своей продукции, и интернет-витриной, и площадкой по продаже.
В seotools специалисты делятся своими наработками, раскрывают секреты, с помощью которых можно продвигать сайт на первые страницы поиска. Как контент может повлиять на бизнес в целом?
- Рост продаж. Потенциальные потребители, которые ищут информацию о товаре, придут на сайт с хорошими позициями
- Налаживание делового партнерства. Нынешние и будущие партнеры реагируют на, насколько успешно идут дела в компании. А грамотно построенный цифровой маркетинг способен увеличить продажи и, соответственно, обороты компании
- Хороший сайт – хорошая репутация. На нее обращают внимание не только потенциальные клиенты и партнеры, но и соискатели. Люди стремятся работать в успешных компаниях, о чем говорит качественный сайт
Важность СЕО в цифровом маркетинге
Многие компании недооценивают влияние SEO, как инструмент цифрового маркетинга. Они считают этот подход длительным и малоэффективным. Но репутация и узнаваемость в сети доступны только через поисковую оптимизацию. Использование лучших методов цифрового маркетинга, например, сео выведет компанию в топ.