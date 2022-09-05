Как стать копирайтером с нуля

Профессия копирайтера становится все востребованнее. Чтобы начать работу, не требуется вложений, дорогостоящего оборудования или обучения, специального образования. Но новичку в этом деле нужна информация, которая поможет разобраться, с чего начать и как стать копирайтером с нуля.

Кто такой копирайтер и что потребуется для работы

Копирайтер – человек, зарабатывающий на написании текстового контента: статей для сайтов, постов для социальных сетей. Если вы умеете хорошо писать – попробовать стать копирайтером однозначно, стоит. Главные инструменты копирайтера – умение грамотно, последовательно, без лишних слов излагать свои мысли, раскрывать тему и доносить до читателя нужную информацию в доступной форме. Ну, и, конечно же, интернет, ПК, планшет или ноутбук.

Нужно ли копирайтеру специальное образование

Филологическое образование у копирайтера будет приятным бонусом, но совершенно необязательно: как показывает практика, топовые копирайтеры, не имея диплома филолога, стали настоящими профи интернет копирайтитинге.

Гораздо важнее другое:

хороший слог;

грамотная речь;

увлекательная подача;

умение быстро находить и обрабатывать достоверную и свежую информацию по теме;

понимание того, что хочет заказчик.

Эти качества можно развить и постоянно оттачивать в процессе работы копирайтера. Всем азам можно научиться самостоятельно, либо пройти специальные курсы обучения копирайтера и это поможет сэкономить время на поиск и систематизацию знаний в сфере копирайтинга.

Пошаговый план с чего начать копирайтеру новичку?

Первое, что нужно сделать начинающему копирайтеру без опыта – найти и изучить базовую информацию о профессии, наметить первые шаги. Для начала неплохо ознакомиться с отзывами копирайтеров о работе, обучающими статьями, советами, почитать тематические форумы, блоги уже состоявшихся в профессии людей, чтобы иметь представление о сути, возможных проблемах и трудностях написания текстов на заказ. Например, можно почитать блоги Петра Панды, Даниила Шардакова, Дарьи Бут и других специалистов в копирайтинге.

Шаг 1. Изучение азов копирайтинга и контента Шаг 1. Изучение азов копирайтинга и контента

Сюда входит словарь профессиональных терминов, которыми пользуются копирайтеры, самые элементарные навыки написания и оформления текста, сервисы проверки готового текста. Это базовые знания, которые нужны для выполнения первого заказа.

Шаг 2. Популярные книги об копирайтенге

Многие успешные копирайтеры делятся секретами работы в своих книгах. Лучшие книги для копирайтера содержат всю полезную для новичка информацию: мотивацию к работе, изучение основ профессии, секреты и хитрости мастерства, касающиеся непосредственно написания и оформления текстов, поиска заказчиков, повышения цены за услуги. В настольных книгах для начинающих есть ответы на вопросы как копирайтеру начать работать без опыта на дому, как вырасти в профессии и добиться хороших заработков.

Что можно почитать новичку в копирайтинге?

М. Ильяхов, Л. Сарычева «Пиши, сокращай. Как создать сильный текст»

Д. Шардаков «Копирайтинг с нуля»

Д. Каплунов «Контент, маркетинг и рок-н-ролл», «Копрайтинг массового поражения», «Нейрокопирайтинг»

П. Панда «Копирайтер, расти»

Д. Кот «Копирайтинг. Как не съесть собаку»

Н. Кононов «Автор, ножницы, бумага»

Э. Слободянюк «Настольная книга копирайтера»

И. Переверзев «Как превратить буквы в деньги? Что такое копирайтинг?»

С. Карепина «Пишем убедительно. Сам себе копирайтер»

Шаг 3. Базовый курс по копирайтингу

Существуют программы обучения копирайтеров новичков, дающие стартовые знания, навыки. Они проходят как в онлайн, так и в оффлайн режиме в формате тренингов, курсов, семинаров. Во время их прохождения обучающимся даются домашние задания, которые затем проверяются наставником, при необходимости проводится работа над ошибками. Обучение позволяет ответить на вопрос, как стать хорошим копирайтером, писать хорошие тексты, получить только самую нужную информацию и закрепить ее на практике. Несомненно, пройденный курс дает преимущество перед такими же новичками, но не перед мастерами с огромным опытом. Но этот шаг вовсе не является обязательным – его можно пропустить, самостоятельно находя ответы на вопросы и получая опыт уже в процессе работы.

Шаг 4. Обзор бирж копирайтинга

Есть много копирайтерских бирж, на которых регистрируются заказчики и исполнители. Через эти сервисы исполнитель получает заказы и гарантированную оплату от заказчика, гарантом которой выступает биржа, получающая процент от заказа. Для начала полезно изучить возможности таких бирж – интерфейс, условия, расценки, вникнуть в суть того, «как это все устроено». Тем более что на первых порах самостоятельно искать заказы, еще толком не понимая принципов работы, достаточно сложно. Каждая площадка для копирайтеров предлагает свои правила (расценки, условия доступа к заказам, сумму и валюту минимального вывода и др.). Можно зарегистрироваться сразу на нескольких сервисах, или на каком-то одном и начать работу.

Самые популярные биржи копирайтинга сегодня:

Etxt

Адвего

Text.ru

TextSale

Turbotex

• ContentMonster

CopyLancer

Miratext

Как начать работать копирайтером

Итак, вы тщательно изучили теорию, зарегистрировались на бирже для копирайтеров и решили приступить к делу. Как начать работать копирайтером?

Визитная карточка Визитная карточка

В первую очередь нужно заполнить свой профиль в личном кабинете – это визитная карточка, «лицо» исполнителя на бирже копирайтинга. Нужно составить максимально привлекательное личное описание – своих профессиональных качеств, указать профессию, дополнительные курсы. Многие заказчики перед тем, как определиться с выбором исполнителя, изучают именно информацию о себе в профиле – важно убедить потенциального клиента, что он получит именно от вас тот текст, который ему нужен.

Первые заказы по написанию текстов

После заполнения профиля можно приступать к поиску первых заказов. Для начала лучше выбирать хорошо знакомые темы для написания текстов, которые не составит труда раскрыть, а при необходимости – быстро найти достоверную информацию. Либо темы для текстов, которые интересны и есть огромное желание разобраться в деталях и написать отличную статью. Задачи на первом этапе – попробовать теорию копирайтинга на практике, «набить руку в написании текстов» и наработать портфолио. Поэтому первые заказы могут быть недорогими. Лучше ориентироваться не на стоимость написания, а на знакомую тему и лояльные требования заказчика.

Наработка портфолио копирайтера

Главная цель копирайтера – собрать хорошее портфолио: это лучшее подтверждение профессиональных навыков. После того, как первые заказы по написанию текстов будут успешно выполнены, нужно отобрать самые удачные и поместить в портфолио в виде текста или ссылки на ресурс, на котором они опубликованы. Как правило, перед этим необходимо получить разрешение заказчика на демонстрацию работы. Чем больше работ в запасе у новичка копирайтера – тем лучше. Отлично, если они будут на разные темы и написанные в разных стилях.

Поиск заказов по написанию текстов

С выполнением каждого нового заказа по написанию текстов будет расти опыт, скорость и понимание тонкостей работы, а вместе с этим – навыки, умения копирайтера. Со временем, освоившись и подтянув мастерство, можно переходить к более дорогим заказам. Искать заказы можно как на биржах, так и самостоятельно – в тематических сообществах, форумах, группах, размещать объявления на сайтах поиска работы, писать напрямую владельцам сайтов что вы можете писать для них хорошие тексты.

Советы начинающим копирайтерам Советы начинающим копирайтерам

После того как копирайтер проходит обучение и приступает к работе, он сталкивается со многими подводными камнями и массой новой информации. Несколько советов копирайтерам новичкам помогут сориентироваться и понять, как эффективно работать и развиваться в выбранном деле:

Обучение профессии (книги, курсы, обучающая информация на различных ресурсах) лучше совмещать с практикой. Во-первых, теория лучше усваивается на практике, во-вторых, можно параллельно начать зарабатывать, пусть и небольшие деньги, репутацию. Приготовьтесь к тому, что первое время хороших заработков не будет. Как и в любой другой профессии, сначала нужно работать на опыт, который потом будет работать на вас. Основное условие профессионального роста копирайтера – опыт и еще раз опыт. Мастерство будет повышаться с количеством выполненных заказов по написанию текстов, но не однотипных, а с разными требованиями. Не бойтесь пробовать и изучать что-то новое. Так вы быстрее поймете, что у вас получается лучше, а что нужно подтянуть. Ну а то, что отлично удается – оттачивать и совершенствовать. Впоследствии можно специализироваться на узкой тематике или деятельности, но быть в ней настоящим профи. Наработайте хороший рейтинг. Каждая биржа имеет внутренний КПД исполнителя, исчисляемый в баллах – он растет в зависимости от количества выполненных заказов по аписанию текстов, их стоимости. Рейтинг или репутация – показатель опыта, многие потенциальные заказчики ориентируются именно на эти цифры. Чтобы в короткий срок поднять рейтинг, нужно выполнять как можно больше заказов по написанию текстов, не срывая сроки. Постепенно повышайте расценки. Одно из условий успешной работы – повышение цен на свои услуги по написанию текстов: от минимальных к более высоким. Это нужно делать постепенно, с ростом мастерства, рейтинга, наполнением портфолио – озвучивать новые расценки или искать более дорогих заказчиков. Продавайте свои статьи. На некоторых биржах есть магазины статей, куда можно выкладывать свои работы для продажи, самостоятельно назначая цену (Etxt, Text.ru, TextSale, Адвего). Плюс магазина в том, что писать можно в любое время, на любые темы, заполнив время, свободное от заказов. Минус – ожидание покупателей, в зависимости от тематики цену, возможно, придется выставлять ниже из-за большой конкуренции. Ищите постоянных заказчиков. Идеальный вариант – «дорогие» заказчики, постоянно обеспечивающие работой. Чтобы найти одного или нескольких таких работодателей, чаще мониторьте ленту заказов по написанию текстов, объявления на биржах, подавайте объявления сами, предлагая услуги копирайтеров.