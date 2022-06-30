Что такое контент маркетинг?

Контент-маркетинг представляет собой метод интернет-маркетинга, который служит цели привлечения высококачественного трафика на веб-сайты путем предоставления и распространения ценного контента. В рамках этого руководства вы углубитесь в важность контент-маркетинга, наиболее эффективные методы контент-маркетинга, а также некоторые из наиболее распространенных ошибок и основных недостатков, связанных с этой практикой. Цель этой статьи — добавить больше глубины к общему определению контент-маркетинга, которое вы только что получили, предоставив при этом несколько советов и предложений.

Контент-маркетинг требует больше усилий по сравнению с другими методами, учитывая, что создание и распространение сильного контента, привлекающего читателей, — задача не из легких. В отличие от других маркетинговых стратегий, с помощью контент-маркетинга вы не пытаетесь продемонстрировать свой бренд, а скорее предлагаете клиентам важную информацию, которая затем приводит к конверсиям.

Понимание важности контент-маркетинга

Ни одна стратегия цифрового маркетинга не была бы полной без сосредоточения внимания на контент-маркетинге, поисковой оптимизации и маркетинге в социальных сетях.

Для начала, эффективная техника контент-маркетинга и детальное понимание определения контент-маркетинга приведут к увеличению трафика — при условии, что вы создаете и делитесь ценной информацией, которая привлечет интерес читателей. Более высокий объем целевого трафика приводит к общему увеличению количества продаж, повышению лояльности к бренду и даже экономии средств в долгосрочной перспективе. На самом деле, хорошо продуманная стратегия контент-маркетинга может значительно сократить бюджет, необходимый для других видов маркетинга, учитывая его эффективность.

На сегодняшний день десятки тысяч компаний по всему миру занимаются той или иной формой контент-маркетинга, включая некоторые крупнейшие компании. Фактически, статистика контент-маркетинга показывает, что 91% B2B-маркетологов используют этот тип маркетинга, а 86% B2C-маркетологов считают его эффективной стратегией. В конце концов, есть причина, по которой так много экспертов считают контент-маркетинг прошлым, настоящим и будущим интернет-маркетинга. Как вы видите, контент-маркетинг имеет множество преимуществ.

Как проводить контент-маркетинг и разрабатывать контент-стратегию?

Без лишних слов, пришло время поделиться несколькими советами, которые, если их применить, повысят качество вашего трафика, а также увеличат количество потенциальных клиентов, коэффициент конверсии и общую прибыльность вашего сайта.

1. Выберите свою миссию контент-маркетинга, бизнес-цели и ключевые показатели эффективности

Одним из первых и наиболее важных шагов для создания вашей маркетинговой стратегии создания контента является определение вашей миссии и цели. Этот процесс очень важен, поскольку читатели лучше поймут, что представляет собой ваш контент и какую пользу он может принести им. Кроме того, определение миссии и цели поможет направить вашу стратегию контент-маркетинга. Как правило, основные бизнес-цели включают увеличение трафика, улучшение таргетинга, привлечение потенциальных клиентов, увеличение конверсий и повышение прибыльности.

Возможно, вы уже слышали о ключевых показателях эффективности (KPI) раньше. Внедрение ключевых показателей эффективности имеет важное значение для лучшего понимания того, окупаются ли ваши маркетинговые усилия. Исходя из этого, общие ключевые показатели эффективности включают коэффициент конверсии, количество подписчиков / читателей вашего блога, цели трафика и доход от рекламы. Любые данные, позволяющие отслеживать показатели успеха, квалифицируются как эффективный KPI и являются обязательными для контент-ориентированного маркетинга.

2. Поймите потребности вашей аудитории

Многие компании, занимающиеся контент-маркетингом, не понимают, кто их аудитория и каковы ее потребности. Это часто приводит к неудачным кампаниям, которые не приносят дополнительного трафика и не повышают лояльность к бренду. Поэтому, чтобы понять свою аудиторию, попробуйте поставить себя на место своих клиентов. Если бы вы почти ничего не знали о нише, в которой работаете, о чем бы вам было интересно узнать? Интернет-маркетинг работает только в том случае, если он имеет отношение к читателю и представляет какую-то ценность.

К счастью, существует несколько инструментов, и вики-страница контент-маркетинга также должна помочь контент-маркетологам лучше понять свою аудиторию и ее потребности. Имея это в виду, начните со сбора соответствующих данных, таких как веб-аналитика, демография и анализ электронной почты. Кроме того, еще один хороший совет — попытаться получить реальные отзывы от ваших клиентов. Задав им простой вопрос, вы часто получите ценные ответы, которые затем сможете интегрировать в свои усилия по контент-маркетингу.

3. Полностью организуйте свою стратегию контент-маркетинга

В рамках этого руководства по контент-маркетингу вы также должны погрузиться в организацию контент-стратегий. Поскольку контент-маркетинг — это непрерывный процесс, требующий значительного выделения ресурсов, важно как можно тщательнее организовать свою стратегию. Это обеспечит постоянную публикацию качественного контента в нужное время и на нужных веб-сайтах. В долгосрочной перспективе хорошая организация приводит к увеличению числа потенциальных клиентов и общему положительному влиянию на стратегию контент-маркетинга вашего бизнеса.

Имея это в виду, как владелец бизнеса, вы хотите координировать маркетинговые стратегии, но в то же время хотите избежать слишком большой нагрузки на свои плечи. Прежде всего, вам нужно понять, чем именно занимается специалист по маркетингу контента. Хитрость здесь заключается в том, чтобы соответствующим образом делегировать задачи и решить, кто является создателем контента, каков график публикации, где предполагается публиковать каждый тип контента, ваши денежные ресурсы для контент-маркетинга и кто отвечает за управление всей операцией (это также включает в себя публикацию, редактирование, утверждение, и поддержание контента, который выходит).

Если все эти задачи распределены, то вашей единственной задачей, как владельца бизнеса, будет следить за активностью и следить за тем, чтобы ваша стратегия контент-маркетинга давала удовлетворительные результаты.

4. Решите, на каких видах контент-маркетинга следует сосредоточиться

Большинство кампаний контент-маркетинга проводятся через блог компании. Это основной канал, по которому читатели попадают на ваш сайт, поэтому убедитесь, что у вас есть красивый блог с различными типами контента.

Как правило, успешные стратегии контент-маркетинга учитывают несколько типов контента. К ним относятся учебные пособия, технические документы, статьи мнений, отчеты, курсы, новостные статьи, интервью, экспертные заключения, интервью, практические статьи и многое другое. Некоторые веб-сайты также предпочитают публиковать видеоролики в рамках своих маркетинговых кампаний.

Независимо от типа контента, который вы выбираете для публикации, ваша главная цель — обеспечить ценность. Читатели всегда находятся в поиске контента, который окажется познавательным, интересным и, конечно же, полезным. Это основная цель контент-маркетинга.

Старайтесь избегать чрезмерной рекламы ваших товаров и услуг в своих статьях; в противном случае они будут выглядеть как страницы продаж, предназначенные для привлечения клиентов. Помните, что ваша главная цель — не продавать, а поддерживать интерес читателей и генерировать полностью органические лиды.

Также стоит провести несколько мозговых штурмов, во время которых вы придумаете интересные темы, которые понравятся читателям. Лучший выбор — поставить себя на место своей аудитории и показать им, что вы знаете об отрасли, на которую ориентируетесь. Эти сессии часто приводят к интересным тематическим идеям, которые, безусловно, могут быть включены в вашу стратегию контент-маркетинга. Но если вам все еще нужно лучше понять, что такое контент-маркетинг, поиск нескольких примеров должен дать вам лучшее представление о том, что делают другие люди.

Еще один совет, который стоит иметь в виду при проведении мозгового штурма, — помнить о ключевых словах. Существует множество доступных онлайн-инструментов, которые могут помочь определить, по каким ключевым словам вы ранжируете, а по каким пропускаете. Таким образом, рекомендуется, чтобы вы приняли во внимание эти предложения по ключевым словам. В конце концов, что такое контент-маркетинг, если вы не можете использовать его для повышения вашего SEO? Не забывайте, что поисковики всегда ищут привлекательный контент, который явно нравится читателям, о котором они думают и которым делятся.

5. Примите во внимание наличие ссылок

Еще одной целью вашей кампании контент-маркетинга является привлечение ссылок из внешних источников. Из-за этого важно структурировать свой контент таким образом, чтобы он привлекал внимание других блогов и веб-сайтов. Каждая ссылка, которую вы получаете, представляет собой новую возможность для распространения информации.

Чтобы сделать это возможным, убедитесь, что ваш контент разделен на разделы и охватывает различные темы, которые не так часто встречаются. Вот почему экспертная информация и хорошо составленные практические руководства, размещенные в блоге контент-маркетинга, часто приносят большую пользу.

При публикации вашего контента вы также хотите ссылаться как на внешние источники, так и на внутренние страницы. Внешние ссылки показывают, что вы играете честно и предлагаете клиентам дополнительные ресурсы данных, но это также может побудить страницы, на которые вы ссылаетесь, рассмотреть ваш сайт в будущих статьях. Внутренние ссылки позволят вашим читателям проводить больше времени на вашем сайте, тем самым помогая им узнать больше о том, что их интересует, а также повышая узнаваемость бренда и конверсию.

В качестве предупреждения, старайтесь избегать искусственных обратных ссылок в целях SEO. Поисковые системы не одобряют эту практику, и вы рискуете подвергнуть свой сайт наказанию. Скорее просто предоставляйте отличный контент, и другие блогеры обязательно свяжутся с вами. Органические ссылки, безусловно, являются лучшим выбором, и удовлетворение от их получения всегда выше.

6. Научитесь продвигать свой контент

Наше руководство “Что такое контент-маркетинг” было бы неполным без упоминания о продвижении контента. Поскольку, вероятно, существует множество других сайтов, похожих на ваш, продвижение контента имеет важное значение для вашей кампании. Как правило, существует три канала, с помощью которых вы можете продвигать свой контент во внешний мир. К ним относятся социальные сети, электронные письма / информационные бюллетени и ссылки.

Продвижение в социальных сетях не только генерирует потенциальных клиентов и дополнительный трафик для вашего сайта, но и повышает уровень вовлеченности на ваших страницах в социальных сетях. В конце концов, многие компании теперь доступны исключительно на Facebook и Instagram, так почему бы не сосредоточиться на том, чтобы привлечь внимание и там? Социальные сети также представляют собой отличный фактор ранжирования для поисковых систем — поисковые роботы и алгоритмы поисковых систем также учитывают социальные сети.

Маркетинг по электронной почте немного сложнее, но он по-прежнему является важной частью обучения контент-маркетингу, поскольку вы хотите иметь список людей, которые уже проявили некоторый интерес к вашему сайту. Это также немного рискованно, потому что, если вы отправляете слишком много электронных писем или не ориентируете их соответствующим образом, ваши усилия могут в конечном итоге выглядеть как спам, что оттолкнет потенциальных клиентов.

7. Визуальные эффекты творят чудеса

Это важная часть нашего руководства по контент-маркетингу для чайников. В последнее время влияние визуальных элементов на контент-маркетинговые кампании возросло в геометрической прогрессии. Хотя поиск изображений художников, видеороликов и инфографики, безусловно, более сложен, отнимает много времени и стоит дорого, читатели часто ищут контент, который легко читать и усваивать.

Тем не менее, многие владельцы веб-сайтов уклоняются от великолепных визуальных эффектов. Вот несколько статистических данных, которые изменят ваше мнение о визуальном маркетинге веб-контента: Было показано, что инфографика обеспечивает увеличение посещаемости сайта на 12% и до 400% увеличивает доход. Целевые страницы, содержащие видеоролики, могут обеспечить увеличение конверсии на 86%.По сравнению с текстом визуальные элементы обрабатываются мозгом в 60 000 раз быстрее. Сообщения в блоге, содержащие визуальные элементы, повышают посещаемость и вовлеченность пользователей на 94%.Веб-сайты, содержащие изображения, также появляются в результатах поиска изображений, тем самым обеспечивая еще один канал распространения и новое измерение в определении контент-маркетинга.

Видеороликами можно легко делиться на YouTube и платформах социальных сетей, тем самым значительно увеличивая вовлеченность.

Те же принципы, которые применимы к письменному контенту, применимы и к визуальному контенту. Исходя из этого, убедитесь, что исходные визуальные материалы высокого качества и содержат соответствующую информацию, которую легко переварить.

8. Подумайте об использовании инструментов контент-маркетинга

Да, это может нанести дополнительный удар по вашему бюджету, но выслушайте. Преимущества, связанные с инструментами контент-маркетинга, включают отслеживание акций в социальных сетях, авторитетность страницы, вовлеченность в социальные сети, информационно-пропагандистские усилия и многое другое. Кроме того, другие инструменты могут помочь вдохновить или предоставить отличные возможности для ведения гостевого блога, создания ссылок, поиска ключевых слов и распространения информации. Любой достойный институт контент-маркетинга будет поощрять использование этих инструментов.

Другие инструменты также могут помочь вам создавать опросы, формы контента, визуальные элементы, анимацию, инфографику и многое другое. Многие из этих инструментов бесплатны, однако для улучшения качества обслуживания может потребоваться плата за подписку.

Ошибки контент-маркетинга

Всегда важно учитывать возможные ошибки контент-маркетинга, чтобы быть уверенным, что вы не совершите их сами. Вот несколько ошибок, которых вы хотите избежать:

Вводите в заблуждение свою аудиторию с помощью наживки на клик или контента, который не выполняет своих обещаний;

Не заводите блог, а просто размещайте случайные статьи на своей целевой странице или на других сайтах;

Использование низкокачественного, плагиатного или не имеющего ценности контента;

Отсутствие кредитов создателям контента или отсутствие ссылок на исходные источники данных; Неспособность понять определение контент-маркетинга B2B и его важность для рынка;

Неспособность оптимизировать поиск потенциальных клиентов и добавить небольшое количество продвижения в свой контент;

Превращение ваших усилий по контент-маркетингу в чрезмерную рекламу;

Не отслеживаете результаты вашей контент-маркетинговой кампании и общую рентабельность инвестиций;

Заниматься контент-маркетингом просто так, не имея более масштабного видения или конечной цели;

Не проведение исследования ключевых слов или использование неправильных ключевых слов;

Участие в антиконкурентных действиях с целью неэтичного продвижения вашего контента.

Контент-маркетинг представляет собой важную практику интернет-маркетинга

Основываясь на всем, что было изложено до сих пор, теперь вы можете ответить на вопрос: что такое контент-маркетинг? Как вы можете видеть, контент-маркетинг представляет собой важную практику интернет-маркетинга, которая обязательно обеспечит большую ценность вашему сайту, а также увеличит продажи, узнаваемость бренда, доверие, интерес и потенциальных клиентов. Конечно, это требует немного времени и ресурсов, а также тщательного планирования, но если вы сможете этого добиться, то, безусловно, увеличите свои шансы на успех.