Написание текстов с помощью сервиса Jasper (Джаспер)

Если ваша основная работа это – написание текстов за деньги, вам необходимо знать о новом на рынке копирайтинга сервисе – Jasper.ai. Что это такое, как работает сервис, какие инструменты в него входят и может ли современный копирайтер облегчить себе жизнь в его помощью? Обо всем этом поговорим в нашем обзоре.

Что такое сервис джаспер

Люди, чья ежедневная деятельность – написание текстов для социальных сетей и сайтов, электронных писем, статей и даже книг, безусловно оценят по достоинству данный продукт. Созданный компанией друзей, маркетологов и предпринимателей, сервис предназначен для облегчения жизни современного копирайтера. С помощью инструментов сервиса Jasper AI писатели и маркетологи могут быстрее писать статьи на любую тематику и количество символов.

Сегодня написание текстов – работа далеко не такая простая, как может себе представлять человек, не посвященный в процесс. Статья на новостном интернет-ресурсе, описание категории товара, пост в социальной сети или обзор продукта – все должно соответствовать определенным требованиям.

Уникальность. Довольно сложно создать на 100% уникальный текстовый продукт в современных реалиях. Конечно, не всегда заказчик требует именно сто процентов, однако, даже на 95% придется перелопатить немало источников на заданную тематику.

Заспамленность. Время, когда в текст можно было просто повставлять большое количество ключевых слов, чтобы он гарантированно выпадал на первой странице поисковой выдачи, давно прошло. Написанное должно быть читабельно для пользователя и соответствовать требованиям поисковых роботов. За большое количество ключей последние могут наложить санкции.

Водность. Даже если заказанная копирайтеру статья должна быть на большое количество знаков, на должна быть по-сути, без лишних местоимений.

Чтобы пост, статья или обзор соответствовали заданным критериям, придется попотеть. Однако выполнить поставленную задачу становится проще, если задействовать искусственный интеллект для написания текстов. Так однажды решили создатели сервиса и сегодня продукт Jasper называют инструментом, который в будущем может полностью заменить работу современных копирайтеров. Так ли это на самом деле?

Создание контента для сайта при помощи искусственного интеллекта – миф или реальность?

Исследуя вопрос сколько стоит написание текстов для сайта можно увидеть широкий разброс цен на готовый контент для сайтов и социальных сетей. В условиях кризиса за перо берутся практически все, от студентов до пенсионеров, в надежде на легкий заработок. Биржи фрилансеров заполнены предложениями с самыми разными ценами. Людям, для которых копирайтинг является основным источником дохода много лет, становится несладко из-за ценового демпинга и тут на сцену выходит продукт, который грозит совсем отобрать у них источник дохода. Стоит волноваться или наоборот – радоваться, поскольку работать станет легче? Если верить авторам, которые успели поработать с сервисом Jasper, создавать контент для сайта, статьи для блогов и посты для социальных сетей с его помощью можно действительно быстрее. Продукт однозначно стоит использовать, если необходимо достичь ряда конкретных целей. Например, повысить подтолкнуть пользователя к подписке через электронную почту, привлечь новых клиентов или повысить рейтинг блога. Однако, полностью переложить на искусственный интеллект свою работу нельзя. Какие задачи решает Джаспер, на что он способен и как с ним работать – читайте в нашем обзоре.

Как начать работать с сервисом Jasper

Начать стоит с перехода на главную страницу сервиса https://jarvis.ai?fpr=alex92 . Тут можно ознакомиться с информацией о программном обеспечении, почитать отзывы людей, использующих данный инструмент в процессе написания текстов для сайтов, постов в социальных сетях или описания видео на Ютьюбе.

Нажимаем кнопку старта и переходим на страницу для создания своего профиля. Для регистрации можно использовать гугл-аккаунт.

Далее Джаспер попросит сообщить как пользователь планирует использовать сервис. Это не значит, что в будущем можно будет создавать контент только такого типа. Пользователь может в любой момент изменить шаблон для контента.

После того, как подтвердите, что вы не робот, ресурс отправляет на страницу с тарифными планами. О тарифных планах поговорим позже на нашем обзоре, если вы не уверены, что хотите использовать сервис в работе, можно воспользоваться бесплатной пробной версией, которая дается на 5 дней. После проверки карты на наличие платежных возможностей доступ к ресурсу будет открыт и можно пользоваться всеми функциями сервиса. Помните, что после пяти бесплатных дней начнется месяц использования, за который с вас спишут сумму, соответствующую выбранному тарифному плану.

Как Jasper помогает создавать текстовый контент

Генерировать текстовый контент при помощи искусственного интеллекта без больших усилий – звучит слишком хорошо и кажется фантастикой для людей, привыкших тратить большое количество времени на создание различного рода публикаций. Современная реальность стала возможность благодаря новейшим достижениям информационных технологий. Jasper AI использует технологию GPT-3 – третье поколение генеративного предварительно обученного трансформатора. Если говорить простыми словами, контент для PBN и другие публикации создается благодаря модели машинного обучения, использующей нейронные сети.

Упрощенно схема работы выглядит таким образом. Оператор задает сервису исходный текст, «козу», на основе которого технология GPT-3 от OpenAI создает объемный и сложный автотекст. Как такое возможно? Дело в том, что нейронная сеть обладает большим количеством параметров машинного обучения, благодаря чему является системой ИИ мирового уровня. До появления GPT-3 лидером в данном сегменте считалась модель Turing NLG, обладающая десятью миллиардами различных параметров. У GPT-3 насчитывается более 175 миллиардов языковых параметров, благодаря чему копирайтинг для сайтов становится проще, если использовать возможности сервиса правильно.

Когда целесообразно использовать написание текстов с помощью ИИ

Использование искусственного интеллекта для копирайтеров сегодня может пригодиться как самим специалистам данного направления, так и владельцам различных ресурсов. Полностью переложить работу на сервис джаспер на данный момент не получится, так как у инструмента пока нет возможности функционировать полностью автоматически. Однако умение работать с продуктом может очень пригодиться, уделяя время проверке изложенных в результате фактов и модифицируя сгенерированный контент.

Всегда ли имеет смысл использовать сервис?

Преимущественно такая работа – написание текстов является творческой, требующей глубокого погружения автора в тематику, на которую готовится текстовый контент. Jarvis поможет эффективнее справиться с работой, если необходимо:

быстро создать новый контент. Джаспер может сделать за копирайтера половину работы. Согласитесь, это значительно ускоряет получение готового результата;

разрушить творческий блок. У каждого автора бывают периоды, когда «не пишется». Банально может не быть вдохновения, а работу сделать необходимо, ведь заказчик ждет, дедлайны горят. В таком случае можно сгенерировать при помощи Джаспера текст, затем его доработать, улучшить и получить уникальный контент;

сэкономить время на поиске информации, материалов для будущей статьи. Задайте соответствующие параметры в сервисе и используйте полученные данные для создания оригинальной статьи;

разработать несколько вариантов рекламных объявлений для А/В тестирования.

Могут быть и другие случаи, когда использовать Джаспер имеет смысл хотя написание текстов работа преимущественно творческая. Конечно, решать только автору, которому предстоит ее выполнить.

Какими характеристиками обладает искусственный интеллект для копирайтеров

Jasper.ai — это ии для копирайтеров с помощью которого авторы могут создавать текстовый контент разной направленности. Сервис надежен и обладает такими характеристиками:

за время от нескольких минут до нескольких часов может генерировать более сто тысяч слов;

позволяет писать длинные тексты, не волнуясь об ограничениях длины создаваемого контента;

позволяет получать красивые и привлекающие внимание пользователя заголовки для сайтов и социальных сетей;

создает убедительные и читабельные тексты благодаря генерации естественного языка (NLG);

дает возможность маркетологам улучшить свои писательские навыки и избавиться от необходимости покупать дешевый текст для сайта в условиях ограниченного бюджета;

может использоваться для создания контента разного назначения: электронных писем, описания товаров, публикаций в социальных сетях, рекламных объявлений и т. д;

позволяет экономить время, которое обычно тратит на создание текстового контента копирайтер;

имеет множество шаблонов для создания контента.

При этом Джаспер находится в режиме постоянного обучения и совершенствования. Чем больше текста создается с его помощью, тем совершеннее становится результат его работы.

Основные функции ИИ Jasper для копирайтеров

Основное предназначение сервиса Джаспер – создание текстового контента для сайтов с разной тематикой. Чтобы иметь возможность получить качественный результат, Jasper-у необходимо предоставить необходимое для работы количество информации. В частности задать тематику и цель. При соблюдении таких условий можно полноценно использовать заложенный разработчиками функционал Джаспера. Основные возможности, которые предлагает искусственный интеллект для копирайтеров заключаются в следующем.

Наличие шаблонов для создания контента. Над разработкой шаблонов работали ведущие копирайтеры и SEO-специалисты. По сути каждый шаблон – форма, в которую нужно внести необходимую для генерирования контента информацию. Так сервис поймет, что от него требуется и выдаст релевантный запросу результат. Возможность создавать многоязыковой контент при помощи только одной записи. Сервис обучен читать и писать более чем на двадцати пяти языках. Это очень полезная функция, если ваш работодатель или вы сами работаете с экспортом и необходимо писать продающие тексты на разных языках. При этом нет необходимости вводить в шаблон информацию на разных языках. Сформулируйте ключевые моменты на одном и получите результат на любом из доступных 25+. Рецепты Jasper, которые по сути являются рабочими процессами с рядом команд. Основное отличие от шаблонов – наличие команд для форматирования текста.

Используя функции Джаспера современный копирайтер может работать эффективнее. Однако, полностью полагаться на искусственный интеллект не стоит. Полученный в результате запроса текст в подавляющем большинстве случаев нуждается в проверке и редактировании.

Кому интересно использование Джаспера

Говоря о сервисе, в первую очередь думаем о людях, чья работа – написание текстов за деньги для разных заказчиков. Кого еще может заинтересовать программное обеспечение, предназначенное для создания текстового контента?

Категория пользователей Цель использования Студенты и старшеклассники Написание курсовых и дипломных работ, эссе, диссертаций Риелторы Создание привлекательных описаний для объектов недвижимости Специалисты по digital-marketing Привлечение читателей и потенциальных клиентов через создание умных, грамотных текстов и тем SEO-копирайтеры Генерирование текстов, отвечающих SEO-требованиям поисковых систем и контента для PBN Владельцы агентств, работающих в сфере digital-marketing Повышение эффективности работы штатных маркетологов, отвечающих за создание продающих текстов, заголовков, текстов для социальных сетей и т. д Ютуберы Создание оригинальных, уникальных и захватывающих описаний для видеороликов Писатели и сценаристы Борьба с творческим застоем, написание диалогов и создание сюжетных линий Владельцы интернет магазинов Написание описаний для товаров и категорий, которые способны привлечь внимание потенциальных потребителей Блогеры Создание привлекательного контента, увеличение количества подписчиков

Все эти люди найдут для себя массу новых возможностей в сервисе и смогут повысить качество своей работы, экономя при этом время.

Пишем продающие тексты с Джаспером

Чаще всего текстовый контент, направленный на стимулирование продаж необходим владельцам интернет-магазинов. В условиях рыночной конкуренции мало простого описания товара и присутствия красивой фотографии. Описание должно быть таким, чтобы человек, посетивший сайт, заинтересовался предложением, оформил и оплатил заказ. Написание продающих текстов – это не только копирайтинг для сайтов с товарами и услугами. Контент с таким назначением создается также для страниц в социальных сетях. Чтобы сгенерировать необходимый нам результат, воспользуемся одним из шаблонов, например AIDA Framework. Создание рекламы на его основе основывается на четырех главных моментах:

Attention – привлечение внимания потенциального покупателя;

Interest – формирование у представителей целевой аудитории стойкого интереса к товару или услуге;

Desire – создание желания у потенциального покупателя приобрести конкретный продукт или воспользоваться услугой продавца;

Action – призыв выполнить действие, необходимое для приобретения товара/услуги.

Подготовка нескольких вариантов рекламного объявления по стандартам AIDA занимает у сервиса Джаспер всего несколько минут. Копирайтеру остается только выбрать наиболее понравившийся, вычитать и внести при необходимости правки.

Написание текстов за деньги проще с Jasper.ai

Финансовое благополучие фрилансера-копирайтера зависит от того, как быстро происходит написание seo-текстов специалистом. Конечно, имеет значение также цена за количество символов, однако немаловажную роль играет скорость подготовки качественного материала для заказчика. Благодаря сервису Джаспер копирайтер может выполнить работу быстрее, взять больше заказов, соответственно, заработать больше денег.

В рабочих буднях каждого автора бывают моменты, когда наступает творческий кризис. Вроде и материал есть, тема простая, а работа стоит. Необходимо придумать привлекательный заголовок, создать рекламное объявление, но нет вдохновения, креатива. Используя искусственный интеллект для копирайтеров сложно получить готовое решение, однако несколько вариантов идей, с которыми можно работать, обеспечено.

Как говорилось ранее, сервис предоставляет большое количество шаблонов, в которых нужно только ввести ключевые параметры, чтобы через несколько секунд получить готовый вариант. Хотите писать больше и качественнее? Используйте свой талант в сочетании с возможностями искусственного интеллекта для достижения лучших результатов и увеличения своего заработка.

Создаем контент для PBN

PBN – это ни что иное как частная закрытая сеть ресурсов, включающая в себя определенное количество ресурсов на одну тематику. Цель создания такой сети – продвижение одного главного проекта через создание пула обратных ссылок. Как правило, таким веб-ресурсам не характерно большое количество органического трафика. Использование PBN оправдано в высококонкурентных отраслях, поскольку цены на обратные ссылки добыть довольно сложно и дорого. Грамотно продуманные и сделанные Private Blog Network используют разные хостинги, дизайны сайтов, владельцев. Создавая такую сеть необходимо хорошо ее скрыть от поисковых алгоритмов, которые сегодня обладают возможностью видеть даже замаскированные PBN.

Одна из важных задач при работе с Private Blog Network наполнение сайтов статьями на схожую тематику. Создать грамотный контент для PBN быстро и недорого поможет сервис искусственного интеллекта Джаспер. Теперь нет нужды нанимать несколько копирайтеров для подготовки уникального материала для каждого ресурса или нагружать одного автора большим количеством работы. Раньше на выполнение задач подобного рода уходило много времени и денег. Даже на рерайтинг статей с одного ресурса требовались значительные затраты. Теперь с задачей наполнить все сателлиты качественным уникальным материалом легко может справиться один автор и стоить это будет дешевле.

Написание seo-текстов через интеграцию Jasper и Surfer

Опытные копирайтеры знают, что написание SEO-текстов имеет свою специфику и отличается повышенной сложностью в сравнении с, например, постами в социальных сетях. Люди, которые придумали сервис джаспер позаботились о том, чтобы облегчить жизнь авторам, работающим с такими задачами. Уникальной особенностью сервиса является возможность использования инструмента Surfer SEO при подготовке материала для блогов. Хорошо продуманный ИИ для копирайтеров позволяет осуществлять конвертацию публикаций в блог без участия автора. Джаспер способен определить фразы, характерные для стиля письма определенного человека и выделить их в облако слов Google. Затем на их основе программа готовит уникальный материал высокого качества, который понравится и читателю и поисковым роботам Гугла.

Благодаря интеграции Surfer одновременно с Jasper.ai и Google SEO автор не тратит время на переключение между разными приложениями. Цена такой интеграции составляет всего 1 американский доллар на тестовый период.

Еще одна полезная функция – возможность отслеживать тренды в социальных сетях Facebook и Twitter, анализировать публикуемые пользователями отзывы на торговых площадках, таких как Amazon и других сайтах с реальными отзывами покупателей.

Jasper предлагает не только написание текстов

Как правило, написание текстов на большинство тематик сопровождается иллюстративным материалом, который также должен быть уникальным. Авторы могут использовать фотобанки, иллюстрируя свои тексты бесплатными изображениями или пользоваться чужими картинками и фотографиями. Последнее крайне нежелательно, так как авторы оригиналов могут подать жалобу или даже судебный иск. Для создания оригинального изображения приходилось привлекать к работе дизайнеров, фотографов. Однако на нынешнем этапе развития информационных технологий с задачей создания оригинальных художественных изображений отлично справляется искусственный интеллект. Jasper Art может сгенерировать необходимую вам картинку за несколько секунд. При этом программа способна даже соблюсти заданный оператором стиль и поставленную задачу.

Как это работает? Необходимо выполнить три достаточно простых шага.

В словесной форме описать то, что хотите получить. Например, зимний пейзаж в горах на закате дня. Задайте несколько стилей изображения. Наблюдайте, как искусственный интеллект выполняет поставленную вами задачу и создает новое изображение.

Кажется, все довольно просто. Однако в работе с Джаспер Арт следует помнить одно правило – чем точнее зададите свой запрос, тем точнее результат будет соответствовать ожиданиям.

Джаспер – дешевый текст для сайта или полноценная замена копирайтера?

Вопрос как заработать в интернете написанием текстов – один из самых популярных. Довольно часто люди недооценивают работу копирайтера, считая работу авторов для сайтов и социальных сетей легко выполнимой. Однако, как показывает опыт, подготовка качественного материала занимает много времени и требует от автора определенных способностей и даже таланта. Поэтому услуги креативного копирайтера с опытом работы, способного создавать уникальные, захватывающие тексты, раскрывающие тематику и при этом без лишней воды, стоят довольно дорого. Дешевле может обойтись качественный рерайтинг, если уникальность при этом не будет 100%.

Иногда в поиске авторов для заказчика важно не столько качество, сколько цена. Например, когда нужен дешевый текст для сайта-сателлита. Идеальным выходом из ситуации является использование сервиса Джаспер. С его помощью один автор легко справиться с задачей создания контента не только для одного ресурса. За короткий промежуток времени благодаря искусственному интеллекту можно наполнить страницы всех сайтов из закрытой сети. А если пользователь научится грамотно работать с программой, то сможет настроить автоматическое наполнение блогов контентом. Все это позволяют осуществить функциональные возможности Jasper.ai.

Написание текстов для сайтов с помощью ИИ: плюсы и минусы

Качественный копирайтинг не может быть легкой работой – такое мнение было оправдано до появления программы искусственного интеллекта. Взявшись облегчить труд авторам разнообразного контента, создатели Джаспера придумали эффективный способ упростить и ускорить выполнение писательской работы. Тем не менее, сервис не совершенен, минусы в его работе также присутствуют.

Плюсы Минусы Интуитивно понятный и простой интерфейс Иногда искусственный интеллект выдает материал, далекий от желаемого результата. Поэтому нужно очень внимательно формулировать запрос Написание текстов для сайтов естественным и понятным читателю языком Полученный результат чаще всего нуждается в проверке и корректировке Наличие более 50 шаблонов для создания текстового контента Можно использовать для написания статей разного объема Проверка грамматики Возможность задавать команды для подготовки материала на любую тематику Возможность работать в команде, добавив коллег через командную навигацию Интеграция с Surfer SEO для генерации контента, отвечающего требованиям поисковых систем Возможность выбрать тарифный план, соответствующий вашим потребностям Статистика производительности Поддержка более 25 языков

Благодаря сервису можно рассчитать результативность и на вопрос сколько стоит написание текстов для сайта сформулировать адекватную цену на свои услуги.

Еще больше выгод от использования Джаспера Еще больше выгод от использования Джаспера

Помимо перечисленных в таблице плюсов у программы есть еще ряд интересных и полезных функций. В совокупности они помогают автору эффективно работать, писать продающие тексты, обзоры для видео, посты в социальные сети, рекламные объявления и даже книги. Сюда относится:

темный режим работы;

разбивка шаблонов по категориям;

предоставление бесплатных кредитов по результатам выполнения поставленных программой задач (например, можно получить определенное количество бесплатных слов за написание отзыва на ресурсе Trustpilot);

VIP-доступ к группе в Facebook для общения с коллегами и административной поддержкой сервиса:

гибкий доступ к облаку;

рецепты для создания контента, соответствующего запросу.

При всех перечисленных преимуществах и выгодах от использования сервиса, главное – искусственный интеллект делает написание текстов проще, быстрее. Как результат – повышается эффективность работы копирайтера. Кроме того, нельзя забывать о возможности программы генерировать идеи для наполнения сайта, сценария или книги с нуля. При этом мышление машинного разума схоже с человеческим. Созданные таким образом продукты творчества ИИ после корректировки копирайтера сложно отличить от написанного человеком текста.

Написание текстов онлайн в режиме Босса

Людям, для кого копирайтинг является профессиональной деятельностью, а также писателям и сценаристам целесообразно использовать сервис Jasper в босс-режиме. Что это такое? По сути, это тот же Джаспер, но с расширенными функциями. Пользователям с таким тарифным планом предоставляется возможность настраивать рецепты, использовать режим SEO, более 50 шаблонов для создания контента и многое другое. Чтобы создавать контент для сайта система предоставляет пользователю лимит в 30 000 слов. По достижению верхней границы лимита можно его увеличить за дополнительную плату.

Изначально босс-режим был доступен только для одного пользователя, который приобрел данный тариф. Сегодня за 50 долларов в месяц можно купить доступ к расширенным возможностям сервиса для других членов команды или даже всего коллектива рекламного агентства.

Большой плюс от использования такого режима – возможность автоматического генерирования контента для блогов с помощью задаваемых команд. Это идеальное решение для написания текстов при работе с несколькими ресурсами, если необходимо регулярно наполнять страницы тематическими статьями. Босс-режим и его команды стоит рассмотреть более детально, чтобы было понятно как и когда его использовать.

Автоматическое написание текстов – работа для ИИ в Босс-режиме

Как уже говорилось, Boss дает пользователю возможность использования всех творческих команд и обеспечивает доступ главному редактору. Данный режим идеально подходит для командной работы в креативных агентствах, на предприятиях. Пользоваться Boss-м, если вы фриланс и написание текстов не является основным видом деятельности не имеет смысла. Подключив тарифный план «Boss», пользователь получает возможность:

работать более чем с одной моделью ИИ и доступ ко всем сервисным функциям;

пользоваться творческими ресурсами программы;

использовать все возможные шаблоны для контента и поддержку более 2 языков;

писать тексты в SEO-режиме;

использовать для работы собственноручно созданные модели искусственного интеллекта;

проверять грамматику написанных материалов;

входить в учетную запись неограниченное количество раз;

создавать папки, листы регистраций и внесения правок;

осуществлять проверку на плагиат.

Важное преимущество босс-режима – написание текстов онлайн без участия копирайтера. Оператор дает задание Джасперу и он делает рутинную работу копирайтера по наполнению контентом, например, блога. Такая возможность открывается благодаря использованию творческих команд. Если нужно написание текстов онлайн, дайте Джасперу команду «написать о …». Затем откройте главный редактор, чтобы посмотреть результат.

Еще одна интересная команда, которая особенно понравится писателям и сценаристам «вдохновиться». Проблема творческого кризиса знакома многим, Джаспер таким образом предлагает решение как из него выйти.

Можно ли полностью переложить копирайтинг на Джаспер

Считаем необходимым акцентировать внимание читателя на том, что Jasper AI при всех его функциональных возможностях не может полностью заменить хорошего копирайтера. С его помощью можно создавать дешевый текст для сайта, рекламные объявления, делать рерайтинг материала, написанного другими авторами и т. д. Однако использовать данный инструмент для создания, например, целевых страниц с нуля нельзя. На сегодняшний день это невозможно без вмешательства оператора для корректировки текста, исправления ошибок и проверки фактов. Даже когда качество подготовленного сервисом материала не имеет особого значения, как в случае с ПБН или написанием текстов онлайн, лучше уделить время проверке написанного искусственным интеллектом текста.

Довольно часто Джаспер промазывает с изложением фактов. Возможно, в будущем ИИ достигнет такого уровня развития, когда можно будет полностью положиться на подготовленный им контент. Однако сегодня авторам, работающим в разных направлениях, необходимо проверять написанные сервисом тексты. Даже когда речь идет о популярных темах, на которые написано много статей, в том числе и научных (например, коронавирус), Джаспер может выдать ложную информацию.

Сколько стоит написание текстов для сайта

Пока одни авторы только думают, как заработать в интернете написанием текстов, другие ищут возможность упростить работу, выполнять задачи быстрее и эффективнее. Даже с учетом необходимости редактирования сгенерированных Джаспером тестов, с его использованием работать получается продуктивнее. По факту, сервис выполняет около 50% всей работы автора. Если нужно сделать интересное описание для ютуба, подготовить увлекательный рассказ для блога или написать несколько вариантов рекламных объявлений для бизнес-страницы в Фейсбуке, Jasper AI поможет. Покупка аккаунта имеет смысл, когда написание текстов за деньги является основным видом заработка. На данный момент страница ресурса предлагает пользователям два варианта тарифного плана.

О модуле Boss мы рассказывали в обзоре немного раньше. Джаспер не берет отдельной платы за подключение, только месячный тариф, который составляет 99 долларов США в месяц. За эти деньги копирайтер получает возможность использовать до 100 000 слов и расширенные возможности для подготовки текстового материала. Если автору готов удовлетвориться меньшим количеством слов и ограниченными возможностями сервиса, стоит выбрать базовый тариф с ежемесячной оплатой 49 долларов США.

Как заработать в интернете написанием текстов

Путь к писательству у каждого разный. Одни со школьной семьи хорошо писали сочинения и решили затем зарабатывать написанием текстов на жизнь. Другие уже в солидном возрасте решили сменить карьеру, уволились с нелюбимой работы, зарегистрировались на биржах фриланса и начали писать. Третьи решили приносить доход семейному бюджету во время декрета. На старте каждого человека интересует вопросы как заработать в интернете написанием текстов, где найти заказчиков и как оценивать свою работу.

Перед тем как приступить к работе, необходимо продумать список тем, с которыми будет комфортно работать, зарегистрироваться на биржах для фрилансеров. Новичкам не стоит с наскоку завышать ставку и просить за работу сумму как опытные авторы. Конечно, новичкам поначалу приходится работать фактически за еду. Если для вас знакомо такое направление как написание seo-текстов, стартовать можно с большей ставки.

Хорошо, если в процессе работы вы разберетесь с сервисом Джаспер и станете использовать ии для копирайтеров для выполнения заданий заказчиков. таким образом можно успеть написать больше, соответственно – больше заработать, поскольку оплата труда копирайтера зависит от количества написанных им символов.

Все выглядит довольно просто, если чувствуете, что способны справиться с такой работой – дерзайте и все получится, никто не начинал свою карьеру профессионалом.

Искусственный интеллект и написание текстов

В ходе обзора мы уже практически дали читателю инструкцию по использованию искусственного интеллекта для написания текстов разного объема и назначения. Помимо использования шаблонов есть и другой способ. Некоторые копирайтеры считают его лучшим, так как в результате получают более релевантные тексты. С его помощью можно делать описание для ютуба, писать посты для социальных сетей, рекламные объявления и большие статьи. Способ имеет схожесть с использованием шаблонов, кроме одного момента: копирайтеру необходимо прописать заголовки. После этого Джаспер начинает искать подходящий материал и добавлять текст под готовые оглавления.

Чтобы запустить генератор текста используйте сочетание клавиш:

Windows: CTRL + J;

Mac: CMD + J.

Через несколько секунд или минут получите готовый результат. Помните, что иногда программа может выдать полную ерунду, особенно если задача поставлена некорректно. Поэтому обязательно необходимо проверять и вносить корректировки. Если текст плохой, можно воспользоваться функцией Re-phrase и программа перепишет ранее подготовленный ею материал.

Для работы в режиме фриланс написание текстов остается одним из самых приоритетных направлений. Появление сервиса, помогающего писать тексты разного назначения сделало своего рода революцию в копирайтерской среде. Выполнять заказы можно теперь быстрее, соответственно зарабатывать больше.

Рерайтинг с помощью искусственного интеллекта

Такая работа как написание текстов включает в себя не только подготовку различных публикаций с нуля или после обработки определенного количества материала. Довольно часто копирайтеру требуется написать статью на основе уже имеющейся. Просто копировать материал нельзя, иначе страница с таким текстом может попасть под санкции поисковых систем. В таких случаях написание текстов для сайтов заключается в переписывании имеющегося материала таким образом, чтобы получилась новая статья или обзор с высоким процентом уникальности.

Некоторые копирайтеры любят такие задачи, другие терпеть не могут. Если есть необходимость выполнить подобную работу, а душа не лежит, есть смысл воспользоваться сервисом искусственного интеллекта и его функцией Re-phrase. Ранее мы уже писали о ней в контексте переделывания материала, который был сгенерирован, но не подошел нам по каким-то причинам. Используя эту же функцию можно работать с рерайтингом и создавать уникальные материалы на основе ранее написанных другими авторами. Как это работает? Просто копируете понравившийся текст и вставляете в редактор. Выделяете участок, который нужно переписать и нажимаете двойную стрелочку в правой верхней части экрана. Через несколько секунд получаете новый текст. Таким образом в сегменте фриланс написание текстов может приносить неплохой доход, ведь теперь всю работу можно делать в несколько раз быстрее.

Генерируем тексты для социальных сетей с Джаспером

Практически каждый копирайтер периодически бывает в состоянии отсутствия вдохновения. Работу делать нужно, но мысли в голову не приходят. В таких случаях полезно использовать искусственный интеллект, написание текстов роботом поможет получить если не полностью готовый текст, то хотя бы ключевые идеи для него. Рассмотрим в качестве примера написание публикации для такой социальной сети как Linkedin. Переходим в категорию «Социальные сети» и выбираем нужную нам закладку.

В открывшемся окне нужно заполнить поля. Не нужно писать много. Джасперу достаточно тезисно описать проблему, ее решение, предоставить какую-то дополнительную и важную, на ваш взгляд информацию, выбрать целевую аудиторию. Далее выберите язык, на котором информация выводится и на каком языке должен быть написан текст.

Нажимаем кнопку «Генерировать контент» и через несколько секунд получаем несколько вариантов готового текста.

Не стоит публиковать один из них сразу на страницу в социальной сети. Уделите немного времени проверке, все же текст писала машина, оцените критически, насколько он является читабельным для человека. Как правило, тексты для социальных сетей должны быть небольшими и максимально информативными. Внесите необходимые поправки и можно публиковать.

Создаем уникальное описание для ютуба и Тик-Тока с помощью ИИ

С помощью Джаспера можно получить не только уникальное написание seo-текстов со всеми соответствующими параметрами. Сервис позволяет генерировать контент на самую разную тематику и для разной аудитории. Вы можете подготовить даже описание для ютуба или ролика в Тик-Токе. Просто заходим в категорию «Видео» и выбираем нужный нам раздел.

Сегодня большой популярностью пользуется Тик-Ток. Посмотрим, что предлагает сервис пользователю в этом направлении.

Чтобы получить описание к своему видео в сервисе, заполните необходимые поля. Расскажите, о чем идет речь в ролике. Обязательно нужно задать Tone of voice вашему видео, от этого зависит стиль описания. Задайте ключевые слова и фразы, выберите языки ввода и готового контента, и после нажатия на кнопку «Генерировать контент» получаем варианты описания для вашего видео. Все довольно просто. Не забываем проверить полученный текст на читабельность. Если ни один из результатов вам не нравится, выполняем процедуру еще раз. Только попробуйте изменить что-то в настройках, например, задать другой Tone of voice.

Практически все тоже самое следует проделать, если вам нужно подготовить описание для ролика на Youtube. Кроме текстов, искусственный интеллект может также подготовить варианты уникальных заголовков для роликов или описания для целого канала.

Как сделать уникальный копирайтинг для сайтов

С сервисом Джаспер сокращается время подготовки уникального контента для веб ресурсов с разной тематикой. Если тексты для социальных сетей не всегда должны соответствовать требованиям уникальности, водности и тошнотности, то с seo-контентом дела обстоят иначе. Как правило, в техническом здании копирайтеру учитывается все – наличие списков, таблиц, какие ключевые слова должны быть использованы и сколько раз, каким требованиям должен отвечать созданный контент. наличие таких требований также влияет на то, сколько стоит написание текстов для сайта – чем выше требования, тем дороже материал.

Как создать уникальный контент для сайта с помощью Джаспера? Переходим в соответствующую категорию и выбираем раздел, который нас интересует. Сервис предлагает несколько вариантов создания публикаций. Помимо простого написания абзацев, разделов для вашей страницы, Джаспер может генерировать Title, Description в соответствии с заданными параметрами.

Работать с Jasper AI достаточно просто – вы задаете основные параметры, нажимаете на кнопку и получаете несколько вариантов готового текста.

Для Jasper AI основная работа – написание текстов

Джаспер можно назвать программным продуктом узкого профиля. Сервис, созданный разработчиками в кооперации с маркетологами и копирайтерами, предназначен для людей, чья основная работа – написание текстов за деньги. Это его основная специализация. Более 50-ти шаблонов на разную тематику позволяют авторам писать короткие тексты для социальных сетей, обзоры видеороликов, рекламные объявления, описания товаров и услуг, сценарии к фильмам и даже художественные книги. Создатели данного инструмента постарались охватить все возможные направления копирайтинга и им это удалось. Так как практически любая публикация в Интернете для лучшего ранжирования должна сопровождаться оригинальной иллюстрацией, сервис оснащен специальной функцией для генерации необходимых тематических изображений.

Несмотря на все преимущества и возможности программного продукта под названием Jasper AI, нельзя полностью переложить на инструмент работу живого автора. Довольно часто в результате заданного запроса оператор получает полную ерунду или материал с искривленными фактами. Поэтому каждый сгенерированный сервисом контент нуждается в проверке человеком, разбирающимся в тематике материала.

Как повлияет на фриланс написание текстов с ИИ

Современный рынок переполнен предложениями от авторов. В условиях кризиса люди готовы браться за любую работу и получать минимальные деньги. Надеемся, в скором будущем ситуация изменится и придет время здоровой конкуренции, когда заказчики ищут грамотного исполнителя и готовы платить адекватную зарплату за качественную работу. В такой ситуации сервис, с помощью которого копирайтинг для сайтов поможет авторам в их работе, будет применяться в соответствии с назначением. Сможет ли Джаспер или другая программа с искусственным интеллектом вытеснить с рынка человека? Навряд ли. В хороших текстах заказчиками ценится легкость для чтения, которую может обеспечить контенту лишь человеческий талант. Машинный разум таким талантом не обладает, там где нужно передать эмоции, машинный текст будет провисать. Стоит ли использовать Джаспер в работе? Однозначно да. В качестве инструмента, облегчающего работу автору он незаменим и не имеет равных.

Читайте также в нашей рубрике Электронная комерция статью на тему Как заработать написанием текстов