Имиджевая реклама: повышаем узнаваемость бренда

Имиджевый вид рекламы применяется для формирования у потребителя необходимости покупать товары конкретного бренда. Для этих целей применяют сочетание пиар инструментов и элементов маркетинга. Имиджевая реклама делает акцент на сходстве с продуктом.

Разновидности рекламы

Реклама бывает нескольких видов:

Имиджевый тип;

Товарный тип;

Реклама услуг.

Второй и третий типы работают для привлечения внимания к достоинствам товара или услуги. Эти виды измеримы и направлены на увеличение продаж. Имиджевая не описывает определенный товар, а работает над укреплением репутации компании или отдельного бренда. Такая реклама долгосрочна и направлена на повышение ценности организации.

Имидж – это совокупность личных представлений человека об окружающем мире, его идей и отношения к чему-либо, например, бренду, компании, политику. Объектом воздействия такой рекламы выступают чувства аудитории. У покупателей формируется эмоционально впечатление, что с покупкой чая либо телефона конкретного бренда они станут успешными и счастливыми. Реклама товаров или услуг побуждает покупателей остановить свой выбор на определенном товаре. Имиджевый вариант постепенно убеждает их в превосходстве конкретной компании.

Преимущества и недостатки имиджевой рекламы

Плюсы имиджевой рекламы обусловлены ее целями. Наблюдается рост следующих показателей:

трафик по брендовым запросам;

увеличение аудитории;

повышение лояльности клиентов;

рост количества продаж.

Идеальный сценарий действия такого вида – формирование у покупателей привязанности к определенному бренду, что позволяет поддерживать компанию во время кризисных ситуаций и влечет за собой появление новых партнеров.

Недостатки:

высокая стоимость;

временные затраты;

отсутствие конкретных измеримых результатов.

Для быстрого результата имиджевая реклама не лучший вариант. Работа над репутацией компании или бренда эффективна только в долгосрочной перспективе.

Имиджевая реклама выполняет следующие функции:

Демонстрация лидерства компании на рынке путем выбора лучших площадок для рекламных объявлений. Размещение сообщений на центральных зданиях города привлечет дополнительную аудиторию и окажет воздействие на партнеров, инвесторов и конкурентов. Формирование образа товара, благодаря чему клиенты знают в каких случаях продукцию какого бренда покупать. Например, для хорошего свидания желательно покупать конфеты определенного бренда. Работа над узнаваемостью компании.

Покупателям свойственно выбирать знакомые товары, независимо от их качеств.Бизнес-сферы, в которых необходимо использование имиджевой рекламы:

компании, работающие в высоко конкурентных нишах;

компании, стремящиеся перетянуть на себя часть аудитории конкурентов;

фирмы, которые работают с интернет аудиторией;

производители натуральной продукции;

компании с сетью подразделений;

компании с большим бюджетом либо представители бизнеса с высокой прибылью;

продавцы новой продукции, неизвестной потребителю;

компании, которые хотят вернуть доверие клиентов.

Примеры использования

Компания Nike лаконично напоминает аудитории о себе, пользуясь слоганом «Just do it».Компании Coca-Cola удалось выстроить у пользователей ассоциации с рождеством.Выбор известной персоны для рекламы бренда – очень важный момент, ведь каждый поступок персоны влияет на отношение аудитории к бренду.

Поводы для использования имиджевой рекламы Поводы для использования имиджевой рекламы

Сформированный рынок с высоким уровнем конкуренции. При большом количестве вариантов продукции на решение покупателя повлияет известность компании. При отсутствии конкуренции роль имиджа вторична, и клиент будет ориентироваться по качественным характеристикам товаров. Монополизированный рынок, где компании выстраивают коммуникацию с аудиторией путем описания дополнительной ценности товаров. Рынок дорогой продукции – состоятельных клиентов привлекают не качественными характеристиками продукта, а необычными предложениями. Расширение географии либо обновление ассортимента. Ребрендинг – реклама выполняет информирующую функцию, чтобы подготовить клиентов к изменениям имиджа компании.

Разновидности имиджевой рекламы бренда

Повышающая престиж – создание образа успешной фирмы, способной оказывать помощь окружающим. Фирма организует вечера благотворительности, развивает студенческие школьные программы, помогает нуждающимся. Пример: спонсирование мероприятий и акций, которые создают приятную атмосферу и не требуют больших затрат. Если в качестве помощи использовать товары собственного производства, у будущих клиентов будет возможность их протестировать.

Демонстрирующая милосердие – формирование возможности для потребителей сделать доброе дело при помощи приобретения продукта. Актуально для следующих сфер: экология, здравоохранение, образование, научно-исследовательская деятельность, помощь социально незащищенным группам, оказание помощи муниципальным службам.

Направленная на финансиситов – предоставление информации о планируемых проектах, достижениях в финансовом плане, качестве взаимодействия с акционерами, выгодные отличия от конкурентов.

Созданная для сотрудников – формирование положительного образа фирмы в глазах подчиненных, который благотворно повлияет на результативность их работы.

Информирующая – напоминание аудитории о компании, ее ценностях и продукции.Инструментарий имиджевой рекламной деятельности.

Брендинг

Эффективность знакомства потребителей с компанией зависит от яркого названия фирмы и необычной стилистики бренда. Создание логотипа – начальный этап качественной имиджевой рекламы, после чего начинается непосредственно работа по увеличению узнаваемости.Иногда разработка логотипа сопровождается созданием персонажа, с которым будет ассоциироваться у клиентов данная компания. Логотип выполняет идентификационную функцию. Внешние носители стиля компании, которые используют для поддержания интереса аудитории: брошюры, визитки, флаеры, календари, блокноты, форма работников, прейскуранты и др.

Внутренние и внешние носители рекламных сообщений

Сити-формат, штендеры, световые панели, вывески, баннеры, брендирование авто – это разновидности внешних носителей, которые напоминают массовой аудитории об организации и ее товарах либо услугах. Масштабы охвата – основное преимущество этого формата рекламы. С ее помощью происходит влияние на аудиторию подсознательным путем и закрепление образа в памяти у ряда возможных покупателей.К внутренним носителям можно отнести стенды и прочие виды.

Интернет и средства массовой информации

Интернет пространство заполнено тематическими статьями продающего формата, баннерами и видео на различных сайтах и тематических ресурсах. Отзывы, написанные копирайтерами и размещенные на форумах и в соц группах, помогают потенциальным клиентам высказывать свое мнение. Всплывающие окна также оказывают хороший эффект на аудиторию.Использование печатных видов СМИ помогает более осознанному восприятию информации. Преимущество необычных тематических изображений. Умеренные цены на этот вид рекламы положительно влияет на ее популярность.Телевизионная реклама, благодаря воздействию на зрительный и слуховой каналы восприятия, была и остается самой действенной и дорогой разновидностью рекламы. Она требует тщательной подготовки и анализа целевой аудитории.

Амбассадоры бренда

Постоянные поклонники продукции компании рекомендуют его знакомым, но ключевой эффективностью отличается привлечение амбассадоров, в роли которых выступают лидеры мнений.

Сторителлинг

Использование рассказов про продукцию или компанию вызывает у покупателей интерес, создает видимость наличия общих ценностей и интересов, эмоционального вовлечения потребителей.

Продакт-плейсмент

Иногда в художественных фильмах появляется продукция некоторых брендов, которые пробуют, носят либо используют популярные персонажи. Благодаря этому, в подсознании аудитории формируется взаимосвязь героев произведения и товарами либо услугами фирмы. Специалисты не рекомендуют сразу планировать существенные финансовые вклады в рекламу.

Успешная реклама имиджевого характера основана на высоком качестве товара и хорошей работе сотрудников. Такая реклама ориентирована на поддержание интереса уже знакомых с продукцией клиентов. Именно качественная база постоянных клиентов способствует развитию компания за счет возможности планирования дальнейшей деятельности.